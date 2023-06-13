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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею − отчет ООН

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Впервые с октября 2020 года Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею, которая находится под санкциями. Это говорит об углублении сотрудничества между двумя странами.

В отчете, опубликованном на этой неделе комитетом по санкциям ООН, говорится, что Россия начала отправлять нефтепродукты в Северную Корею в декабре 2022 года, что продолжилось и в 2023 году. За этот период РФ поставила в КНДР около 67 тыс. баррелей нефти.

— Судя по спутниковым снимкам, опубликованным веб-сайтом 38 North, Россия и Северная Корея, очевидно, возобновили торговлю единственной железной дорогой в конце прошлого года. Связь была закрыта в феврале 2020 года, когда Ким Чен Ын закрыл свои границы от новой угрозы Covid-19, — пишет издание.

Северной Корее разрешено импортировать 500 тыс. баррелей нефти в год, в соответствии с режимом санкций ООН. Но КНДР нашла способы обойти эти ограничения, например, используя перевалку товаров с корабля на корабль в открытом море.

США утверждают, что сотрудничество между странами также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне против Украины. Объемы поставок военной техники Москве могут расти.

Режим Ким Чен Ына владеет оружием в избытке, особенно артиллерией советских времен, которая применяется на передовой в Украине. Северная Корея имеет, по оценкам Международного института стратегических исследований, арсенал из более чем 21 600 артиллерийских снарядов.

— Хотя администрация президента США Джо Байдена заявила, что оружие не сильно изменит ситуацию на поле боя в Украине, его продажа откроет поток дохода для северокорейского государства, изолированного от большей части мировой торговли. Любая продажа оружия будет означать смену ролей между соседями, поскольку Северная Корея десятилетиями полагалась на оружие от своего бывшего благотворителя, Советского Союза, — пишет Bloomberg.

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Напомним, что согласно резолюциям ООН, Пхеньяну запрещено продавать оружие в течение 15 лет. В то же время, по данным американской военной разведки, страна все еще продает военную технику таким странам, как Иран, Сирия и Уганда.

Война в Украине, Ким Чен Ын, КНДР, нефть, Северная Корея, Росія
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