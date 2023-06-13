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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Краснодаре пылает нефтеперерабатывающий завод: черный дым тянется на километры

краснодарський край НПЗ

В российском городе Краснодар масштабно горит нефтеперерабатывающий завод.

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что столб черного густого дыма тянется на километры.

По предварительной информации, горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова.

Что стало причиной пожара пока не известно. СМИ сообщают, что пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.

Краснодар, Пожар, Росія
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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