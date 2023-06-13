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Валентина Чорна, редактор ленты

В США призвали перенести торговый саммит с ЮАР из-за ее связей с Россией

Сенат США
Фото: Depositphotos

Конгрессмены США намерены отменить торговую программу с Южно-Африканской республикой из-за “углубления военных отношений” этой страны с Россией.

Об этом говорится в письме к государственному секретарю США Энтони Блинкену и другим высокопоставленным чиновникам.

Отмечается, что ЮАР получила ряд преимуществ для своих предприятий в сфере торговли со США благодаря американскому закону об обеспечении роста и возможностей в Африке (AGOA).

Закон позволял товарам из ЮАР получать доступ к рынкам США. Конгрессмены считают, что такие привилегии нужно отменить, поскольку ЮАР “углубила военные отношения” с Россией.

Также они призывают перенести форум, на котором планируется обсудить продление положений торговой программы (действует до 2025 года) в рамках AGOA, из Йоханнесбурга.

— Мы серьезно обеспокоены тем, что проведение форума AGOA 2023 года в Южной Африке станет косвенным подтверждением пагубной поддержки Южной Африкой вторжения России в Украину, — говорится в письме.

В свою очередь пресс-секретарь МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил, что пока в Вашингтоне еще не приняли решение о переносе форума AGOA из Йоханнесбурга.

Отметим, что правительство Южной Африки официально объявило о своем нейтралитете в полномасштабной войне России против Украины.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса является участником африканской “мирной инициативы” по посредничеству между сторонами войны.

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Источник: Reuters
Африка, Энтони Блинкен, США
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