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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Экологи бьют тревогу. За несколько дней грязные потоки с Каховской ГЭС могут добраться до берегов Румынии и Болгарии

Экологи бьют тревогу. За несколько дней грязные потоки с Каховской ГЭС могут добраться до берегов Румынии и Болгарии

В ближайшие дни загрязненные пресноводные потоки, которые попали в Черное море после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, могут достичь берегов Румынии и Болгарии.

Об этом на брифинге сообщил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин.

По его словам, загрязненная пресная вода достигла берегов Одессы быстрее, чем предполагалось.

– Нужно все же собраться на международном уровне, с международными экспертами, потому что день-два – и эти загрязненные воды могут добраться до наших соседей — Румынии и Болгарии, – отметил он.

Ученый пояснил, что из-за течения и погодных условий пресную воду вынесло в море очень быстро. Согласно спутниковым снимкам, вчера загрязненные потоки были уже возле курортного Залива, что в Одесской области.

– То есть распространяется южнее все быстрее и быстрее, – акцентирует Коморин.

Специалисты центра экологии отобрали пробы морской воды, которые показали значительное превышение хлорорганических соединений, тяжелых металлов и так далее.

В то же время, согласно спутниковым фото, наибольшее загрязнение наблюдается дальше от побережья. Для того, чтобы уточнить, какие именно загрязнители попали в акваторию, нужно выйти в море и отобрать пробы.

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Источник: УНИАН
Болгария, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Російська агресія, Румунія, Черное море
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