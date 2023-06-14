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Илья Нежигай, редактор ленты

Подрыв Северного потока: прокуратура Швеции рассказала, когда может завершиться расследование

Подрыв Северного потока: прокуратура Швеции рассказала, когда может завершиться расследование
Фото: Getty Images

Швеция надеется, что к осени сможет определить, кто стоит за диверсией на газопроводе Северный поток.

Об этом шведскому радио SR сообщил прокурор Матс Люнгквист, ведущий расследование в стране.

Речь идет о нескольких необъяснимых подводных взрывах в сентябре 2022 года, которые разорвали газопроводы Северный поток 1 и недавно построенный Северный поток 2. Эти трубопроводы соединяют Россию и Германию через Балтийское море.

Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании, и обе страны утверждают, что взрывы были преднамеренными, хотя им еще предстоит установить виновных.

Матс Люнгквист заявил, что он встречался с немецким прокурором и что они работают вместе, но отказался сообщить дальнейшие подробности.

— Я надеюсь, что по крайней мере этой осенью мы сможем принять решение о предъявлении обвинений, по крайней мере, такова цель на данный момент. Я думаю, что со временем станет известно (кто осуществил диверсию, — Ред.), — сказал Люнгквист.

Ранее Германия подтвердила, что ее следователи в январе провели рейд на судне, которое могло использоваться для перевозки взрывчатки, использовавшейся для подрыва трубопроводов. Немецкие СМИ писали, что судно могла использовать небольшая украинская или проукраинская группа, однако не привели никаких подтверждений.

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В апреле Люнгквист заявил агентству Reuters, что основной сценарий заключается в том, что за нападением стоит государство или поддерживаемая государством группа.

— Я думаю, что эта гипотеза укрепилась в ходе расследования, — сказал он в интервью SR.

Вторжение России в Украину поставило зависимость Европы от российского природного газа в центр политического внимания, а разрушение трубопроводов Северный поток ускорило переход блока на других поставщиков энергии.

Северный поток 1 и Северный поток 2, каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным Газпромом для перекачки 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию.

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Подрыв Северного потока: прокуратура Швеции рассказала, когда может завершиться расследование

Источник: Reuters
Німеччина, Північний потік-2, Росія, Швеция
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