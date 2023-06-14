Путин совершил ошибку. Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины
Накануне саммита стран НАТО в Вильнюсе вопрос долгосрочной поддержки Украины стал одной из ключевых тем встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает Голос Америки.
До начала переговоров в Белом Доме оба лидера отметили совместные усилия стран Альянса в поддержке Украины.
— Чем больше территории украинцам удастся освободить (во время контрнаступления. — Ред.), тем сильнее они будут за будущим столом переговоров. И тем вероятнее то, что в какой-то момент президент Путин поймет, что он никогда не сможет выиграть свою агрессивную войну на поле боя, — сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что поддерживать Украину — в интересах безопасности НАТО.
— Российское вторжение в Украину стало не только нападением на Украину, но и на ключевые ценности и свободу людей повсюду, поэтому президенту Путину нельзя позволить выиграть эту войну, потому что это будет не только трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным, — добавил генсек.
В свою очередь Байден, говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, заверил в преданности суверенитету Украины.
— Более 40 стран преданы (сохранению) независимости Украины, думаю, это очень четкое сообщение. С Божьей помощью, мы сохраним это единство. Путин совершил ошибку. Он надеялся на “финляндизацию” НАТО, а получил “натовизацию” Финляндии и, надеюсь, вскоре Швеции, — подчеркнул президент США.
Саммит стран-членов НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.
В Минобороны заявили, что на саммите Украина надеется получить алгоритм вступления в НАТО.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш