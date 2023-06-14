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Путин совершил ошибку. Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины

Путин совершил ошибку. Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины
Фото: Getty Images

Накануне саммита стран НАТО в Вильнюсе вопрос долгосрочной поддержки Украины стал одной из ключевых тем встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Голос Америки.

До начала переговоров в Белом Доме оба лидера отметили совместные усилия стран Альянса в поддержке Украины.

— Чем больше территории украинцам удастся освободить (во время контрнаступления. — Ред.), тем сильнее они будут за будущим столом переговоров. И тем вероятнее то, что в какой-то момент президент Путин поймет, что он никогда не сможет выиграть свою агрессивную войну на поле боя, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что поддерживать Украину — в интересах безопасности НАТО.

— Российское вторжение в Украину стало не только нападением на Украину, но и на ключевые ценности и свободу людей повсюду, поэтому президенту Путину нельзя позволить выиграть эту войну, потому что это будет не только трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным, — добавил генсек.

В свою очередь Байден, говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, заверил в преданности суверенитету Украины.

— Более 40 стран преданы (сохранению) независимости Украины, думаю, это очень четкое сообщение. С Божьей помощью, мы сохраним это единство. Путин совершил ошибку. Он надеялся на “финляндизацию” НАТО, а получил “натовизацию” Финляндии и, надеюсь, вскоре Швеции, — подчеркнул президент США.

Саммит стран-членов НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

В Минобороны заявили, что на саммите Украина надеется получить алгоритм вступления в НАТО.

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Путин совершил ошибку. Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины

Источник: Голос Америки
Йенс Столтенберг, Джо Байден, НАТО, США
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