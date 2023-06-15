США перебросили на Ближний Восток истребители F-22 из-за активности РФ
Правительство Соединенных Штатов Америки развернуло на Ближнем Востоке многоцелевые истребители F-22 Raptors из-за активности самолетов Российской Федерации. Их перебросили с авиабазы Лэнгли, штат Вирджиния.
По данным Центрального командования США, истребители американских Военно-воздушных сил развернули в зоне ответственности в рамках многосторонней поддержки и возможностей Америки из-за опасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе.
— Опасное и непрофессиональное поведение российских Вооруженных сил — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных Военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных действий в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации или просчетов, — сказал командующий Центральными силами США Майкл Курилла.
F-22 Raptors — это многоцелевой истребитель пятого поколения американского производства США. Он способен бороться с вражескими истребителями, осуществлять наземные атаки, разведку и радиоэлектронную борьбу.
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