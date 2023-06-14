США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер
США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все подробности уничтожения плотины Каховской ГЭС, и в других вопросах. В американском Государственном департаменте советуют не верить всему, что рассказывает российская пропаганда.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне. Он утверждает, что Белый дом доверяет Украине в вопросе, который касается Каховской ГЭС.
По его словам, позиция США неизменна, в то же время американская сторона пока изучает всю ситуацию. Однако он указал на то, что есть одна очевидная вещь — плотина расположена на временно оккупированной Россией территории Украины.
— Очевидной является одна вещь — это то, что плотина расположена на территории, которую Россия оккупировала, и где Россия удерживала контроль над плотиной, — сказал Миллер.
В то же время он раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы значительных потерях украинской стороны во время контрнаступательных действий. Он считает, что нельзя воспринимать все слова Путина и считать их правдой.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш