США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер

США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все подробности уничтожения плотины Каховской ГЭС, и в других вопросах. В американском Государственном департаменте советуют не верить всему, что рассказывает российская пропаганда.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне. Он утверждает, что Белый дом доверяет Украине в вопросе, который касается Каховской ГЭС.

По его словам, позиция США неизменна, в то же время американская сторона пока изучает всю ситуацию. Однако он указал на то, что есть одна очевидная вещь — плотина расположена на временно оккупированной Россией территории Украины.

— Очевидной является одна вещь — это то, что плотина расположена на территории, которую Россия оккупировала, и где Россия удерживала контроль над плотиной, — сказал Миллер.

В то же время он раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы значительных потерях украинской стороны во время контрнаступательных действий. Он считает, что нельзя воспринимать все слова Путина и считать их правдой.

Источник : Укринформ

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