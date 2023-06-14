Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер

Каховська ГЕС
Фото: Офис генпрокурора

США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все подробности уничтожения плотины Каховской ГЭС, и в других вопросах. В американском Государственном департаменте советуют не верить всему, что рассказывает российская пропаганда.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне. Он утверждает, что Белый дом доверяет Украине в вопросе, который касается Каховской ГЭС.

По его словам, позиция США неизменна, в то же время американская сторона пока изучает всю ситуацию. Однако он указал на то, что есть одна очевидная вещь — плотина расположена на временно оккупированной Россией территории Украины.

— Очевидной является одна вещь — это то, что плотина расположена на территории, которую Россия оккупировала, и где Россия удерживала контроль над плотиной, — сказал Миллер.

В то же время он раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы значительных потерях украинской стороны во время контрнаступательных действий. Он считает, что нельзя воспринимать все слова Путина и считать их правдой.

Читайте также
Карта боевых действий на 13.06.2023 — ситуация на фронте
війна

Источник: Укринформ
Война в Украине, Владимир Путин, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, контрнаступ, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно
США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер
Взрывы в Запорожье и гендиректор МАГАТЭ в Украине: 476-й день войны
США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер
Активность в Черном море: Гуменюк объяснила, почему были объявлены воздушные тревоги
Х-555
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа
США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
США взаимодействуют с Украиной, чтобы выяснить все обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС — Миллер
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь