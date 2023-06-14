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США заблокировали продажу оружия Венгрии из-за отказа поддержать вступление Швеции в НАТО

Сенат США
Фото: Depositphotos

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США, сенатор Джеймс Риш заблокировал продажу оружия Венгрии на $735 млн из-за отказа поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что это редкий шаг, направленный на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет расширению Альянса накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Риш заявил, что Венгрия должна поддержать вступление Швеции в НАТО, если хочет получить пакет вооружений, который включает 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими запчастями и поддержкой.

Блокирование продажи нового оружия Будапешту свидетельствует о растущем недовольстве сторонников НАТО, таких как Риш, в отношении действий Венгрии.

— Уже некоторое время я прямо выражаю свою обеспокоенность венгерскому правительству относительно его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Тот факт, что уже июнь, а этого до сих пор не сделано, заставил меня решить, что продажа новой американской военной техники Венгрии будет приостановлена, — сказал республиканец Джеймс Риш.

Все крупные продажи оружия требуют получения разрешения от главы и высокопоставленных членов комитетов Сената и Палаты представителей по иностранным делам перед тем, как Государственный департамент может официально объявить о продаже.

Отказ Риша замедляет процесс продажи, поскольку не предоставляет Государственному департаменту необходимого разрешения.

Напомним, что Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года.

На данный момент Турция и Венгрия — единственные члены Североатлантического союза, которые пока не ратифицировали заявку Швеции.

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США заблокировали продажу оружия Венгрии из-за отказа поддержать вступление Швеции в НАТО

НАТО, США, Венгрия, Швеция
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