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Юлия Захарченко, редактор ленты

Следили за парламентом с помощью дронов: в Швеции задержали двух россиян

Следили за парламентом с помощью дронов: в Швеции задержали двух россиян
Фото: Pexels

В Швеции задержали двух граждан Российской Федерации, которые запускали дроны над центром Стокгольма и снимали на видеозапись местное здание парламента.

По данным иностранных журналистов, беспилотники заметили над парламентом Швеции, Риксдагом, и правительственными кварталами 13 июня в 15:00.

Полицейские прибыли на место происшествия, где впоследствии арестовали двух россиян. Этих людей подозревают в нарушении закона о безопасности полетов и авиации, который действует в Швеции.

Известно, что двое задержанных мужчин имеют гражданство РФ. Правоохранители изъяли у них оборудование для дронов и компьютеры после обыска в номере отеля.

Шведский прокурор Туве Форшаллен подтвердил, что двоих россиян арестовали за незаконную съемку охраняемых объектов. Сейчас следствие находится на ранней стадии, поэтому больше информации не объявляют публично.

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Источник: Aftonbladet

Безпілотники, Громадянство РФ, Дрони, Росія, Швеция
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