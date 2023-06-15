Следили за парламентом с помощью дронов: в Швеции задержали двух россиян
В Швеции задержали двух граждан Российской Федерации, которые запускали дроны над центром Стокгольма и снимали на видеозапись местное здание парламента.
По данным иностранных журналистов, беспилотники заметили над парламентом Швеции, Риксдагом, и правительственными кварталами 13 июня в 15:00.
Полицейские прибыли на место происшествия, где впоследствии арестовали двух россиян. Этих людей подозревают в нарушении закона о безопасности полетов и авиации, который действует в Швеции.
Известно, что двое задержанных мужчин имеют гражданство РФ. Правоохранители изъяли у них оборудование для дронов и компьютеры после обыска в номере отеля.
Шведский прокурор Туве Форшаллен подтвердил, что двоих россиян арестовали за незаконную съемку охраняемых объектов. Сейчас следствие находится на ранней стадии, поэтому больше информации не объявляют публично.
Источник: Aftonbladet
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