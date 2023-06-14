Столтенберг может остаться генсеком НАТО из-за трудностей с выбором преемника – FT
Страны-члены НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса.
Как сообщает издание Financial Times, в Альянсе взволнованы тем, что им не удастся согласовать нового преемника накануне июльского саммита в Вильнюсе.
Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с октября 2014 года, публично заявил, что “не намерен добиваться” продления мандата. В то же время он не исключил, что продолжит свою работу.
Дебаты о преемнике Столтенберга активизировались во времена испытаний для НАТО, которые связаны с вторжением российских войск в Украину, внутренними разногласиями и усилением Китая.
Сложный фон и трудности с поиском кандидата, который бы удовлетворил всех членов Альянса, означают, что возможность просить Столтенберга продлить его мандат в четвертый раз станет краткосрочным компромиссом, который отложит принятие решения до следующего года.
— Столтенберг был замечательным генеральным секретарем, и я не вижу смысла расшатывать лодку сейчас, — сказал министр иностранных дел одной из стран НАТО.
Решение о продлении полномочий Столтенберга появилось после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Британии Бен Уоллес не смогли получить единодушной поддержки.
Многие страны высказались в поддержку избрания первой женщины-генерального секретаря НАТО, однако другие считают, что кандидатура из Восточной Европы будет отражать растущий вес региона и важность войны в Украине.
Продление срока пребывания Столтенберга на должности даст ему больше времени для выполнения задачи по обеспечению членства Швеции в Альянсе, которое тормозится Турцией.
Действующий генеральный секретарь взялся за эту задачу лично, однако до сих пор неизвестно, снимет ли президент Реджеп Тайип Эрдоган свое вето.
— Мы все осознаем, что в какой-то момент нам придется отпустить Столтенберга, должен быть преемник, — заявила Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов.
Также источники Financial Times утверждают, что Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.
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