В сети появилась информация о ликвидации “правой руки” Кадырова
В сети появилась информация о ликвидации “правой руки” главы Чечни, депутата Госдумы Федерального собрания РФ Адама Делимханова.
По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, уничтожили Делимханова в Приморске.
Кроме того, добавляет Сазонов, ликвидированы и другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот представителей личного состава.
Руководство подразделения Ахмат направлялось в кортеже из внедорожников именно в то время, когда разведка искала скопление вражеской техники.
– Артиллерия среагировала мгновенно. Раненых нет, даже скорая помощь не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За полчаса прилетели 12 бортов, – замечает Кирилл Сазонов.
РосСМИ со ссылкой на сообщения от пресс-службы Госдумы сразу начали сообщать о том, Адам Делимханов жив, хоть и ранен.
Потом появилась информация, что с ним лично общался глава Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.
Последний утверждает, что Делимханов “жив-здоров”.
Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров начал сетовать, что его соратник не выходит на связь и даже обратился к украинской разведке за информацией о месте нанесения удара, чтобы он “смог найти своего дорогого брата”.
В то же время командир подразделения Ахмат Апти Алаудинов утверждает, что Делимханов – живее всех живых, находится в Чечне и едет к Рамзану Кадырову.
Источник: Кирилл Сазонов, Рамзан Кадыров
Фото: Фракция Единой России в Госдуме
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