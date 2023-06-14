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Татьяна Забожко, редактор ленты

В сети появилась информация о ликвидации “правой руки” Кадырова

Адам Делімханов

В сети появилась информация о ликвидации “правой руки” главы Чечни, депутата Госдумы Федерального собрания РФ Адама Делимханова.

По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, уничтожили Делимханова в Приморске.

Кроме того, добавляет Сазонов, ликвидированы и другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот представителей личного состава.

Руководство подразделения Ахмат направлялось в кортеже из внедорожников именно в то время, когда разведка искала скопление вражеской техники.

– Артиллерия среагировала мгновенно. Раненых нет, даже скорая помощь не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За полчаса прилетели 12 бортов, – замечает Кирилл Сазонов.

РосСМИ со ссылкой на сообщения от пресс-службы Госдумы сразу начали сообщать о том, Адам Делимханов жив, хоть и ранен.

Потом появилась информация, что с ним лично общался глава Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

Последний утверждает, что Делимханов “жив-здоров”.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров начал сетовать, что его соратник не выходит на связь и даже обратился к украинской разведке за информацией о месте нанесения удара, чтобы он “смог найти своего дорогого брата”.

В то же время командир подразделения Ахмат Апти Алаудинов утверждает, что Делимханов – живее всех живых, находится в Чечне и едет к Рамзану Кадырову.

Источник: Кирилл Сазонов, Рамзан Кадыров

Фото: Фракция Единой России в Госдуме

Война в Украине, Рамзан Кадиров, Чечня
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