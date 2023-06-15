Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”

Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”
Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин, вероятно, провел разговор за закрытыми дверями с российскими пропагандистами, которые называют себя военкорами. В этой беседе пропагандистов уведомили, каким образом им нужно работать с информацией.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов в эфире канала FreeДом.

По его словам, пропагандистам “дали понять, по каким методичкам нужно работать”, поскольку в Кремле боятся утечек ненужных сведений.

— …В ближайшее время мы увидим, как меняется риторика военкоров. Их новости просто станут прокремлевскими, потому что тех, кто откажется играть в эту игру, скорее всего, уничтожат, — поделился Шаповалов.

Руководитель ЦПД при СНБО говорит, что в России имеется куда больше доверия к так называемым военкорам, чем большинству официальных телеканалам и медиа.

Отметим, что во время встречи с “военкорами” Путин действительно говорил, что не всю информацию может публично озвучивать, и, огласит дополнительные детали не для широкой аудитории.

Речь идет о встрече главы Кремля с рядом российских “военкоров” 13 июня, где вновь рассказывал свою интерпретацию истории и виденье российско-украинской войны.

Среди прочего, Путин говорил о намерениях создать “санитарную зону” в Украине, если не прекратятся атаки по территории РФ, в которых российский президент обвинил ВСУ.

На это советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что заявление Владимира Путина о создании в Украине “санитарной зоны” можно считать признанием в подрыве Каховской ГЭС.

Читайте также
Путин находится в другой реальности, когда говорит о потерях РФ — Череватый
володимир путін

Владимир Путин, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Следили за парламентом с помощью дронов: в Швеции задержали двух россиян
Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”
Враг реагирует очень быстро: Маляр объяснила, чем грозит нарушение информационной тишины
військовий ЗСУ
Подрыв Северного потока: прокуратура Швеции рассказала, когда может завершиться расследование
Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”
Военных и техники стало меньше: оккупанты покинули несколько блокпостов в Пологах
проросійські окупанти
Ракетный обстрел Одессы: в городе объявили 15 июня днем траура
Удар по Одесі 14 червня 2023
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь