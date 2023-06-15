Если откажутся подчиниться, их уничтожат: в СНБО объяснили, зачем Путин встретился с российскими “военкорами”

Президент России Владимир Путин, вероятно, провел разговор за закрытыми дверями с российскими пропагандистами, которые называют себя военкорами. В этой беседе пропагандистов уведомили, каким образом им нужно работать с информацией.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов в эфире канала FreeДом.

По его словам, пропагандистам “дали понять, по каким методичкам нужно работать”, поскольку в Кремле боятся утечек ненужных сведений.

— …В ближайшее время мы увидим, как меняется риторика военкоров. Их новости просто станут прокремлевскими, потому что тех, кто откажется играть в эту игру, скорее всего, уничтожат, — поделился Шаповалов.

Руководитель ЦПД при СНБО говорит, что в России имеется куда больше доверия к так называемым военкорам, чем большинству официальных телеканалам и медиа.

Отметим, что во время встречи с “военкорами” Путин действительно говорил, что не всю информацию может публично озвучивать, и, огласит дополнительные детали не для широкой аудитории.

Речь идет о встрече главы Кремля с рядом российских “военкоров” 13 июня, где вновь рассказывал свою интерпретацию истории и виденье российско-украинской войны.

Среди прочего, Путин говорил о намерениях создать “санитарную зону” в Украине, если не прекратятся атаки по территории РФ, в которых российский президент обвинил ВСУ.

На это советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что заявление Владимира Путина о создании в Украине “санитарной зоны” можно считать признанием в подрыве Каховской ГЭС.

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