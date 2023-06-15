Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением России

Европейский парламент осудил разрушение плотины Каховской ГЭС и возложил ответственность за это военное преступление на Россию.

Об этом говорится в сообщении Европарламента за 14 июня по итогам пленарного заседания в Страсбурге.

— Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской дамбы в Новой Каховке — очередное военное преступление, совершенное Россией, которое должно получить последствия, — говорится в сообщении.

Кроме того, евродепутаты призвали Европейский Союз продолжать поддержку Украины и ввести дополнительные санкции против Российской Федерации. В то же время финансовые активы российских олигархов, которые были заморожены в Европе, должны быть направлены на восстановление Украины.

Напомним, в ночь на 6 июня из-за действий российских военных была разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая находилась под оккупацией в течение последнего года. Вследствие разрушения плотины были затоплены — полностью или частично — города и села ниже по Днепру. Особенно пострадали поселения на левом берегу Днепра.

Впоследствии стало известно, что Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Источник: European Parliament

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