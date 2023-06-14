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Татьяна Забожко, редактор ленты

Затоплены дома, размыты мосты: в Сочи вышли из берегов две реки

Потоп у Сочі 14 червня 2023

14 июня более двухсот спасателей Краснодарского края пытаются откачать воду в 10 населенных пунктах региона.

Четыре дома и 183 придомовые территории затопило, когда после продолжительного ночного ливня вышли из берегов реки Мзимта и Мацеста в горной местности Хостинского района города Сочи.

Кроме того, во время непогоды в Краснодарском крае размыло два автомобильных моста.

По словам заместителя главы Сочи Вадима Снегирева, штормовое предупреждение не будут отменять еще в течение суток.

Пляжи закрыты, купание в море запрещено.

К десяти утра энергетикам удалось восстановить электропотребление для более 40% потребителей.

Локальные технологические нарушения электроснабжения зафиксированы в микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро.

Как только спадет вода, комплексно обследовать сети газоснабжения начнут сотрудники Сочигоргаза.

Заметим, что Сочи начало уходить под воду всего через неделю после того, как российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

14 июня в Днепре вблизи Херсона постепенно снижается уровень воды, достигнув отметки +2,07 м.

Подтопленными остаются 28 населенных пунктов (3 096 домов) на правобережье и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории левого берега.

Источник: Сочи официальный, МЧС России, МЧС Кубань

Фото: МЧС Кубань

Каховська ГЕС, потоп, Росія, РФ, Сочі
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Кристина Гавриш
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