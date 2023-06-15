Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Правительство Хорватии поддержало инициативу местного парламента признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленков во время открытой части заседания правительства.

— Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте, — утверждает Андрей Пленков.

Секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент обозначает Голодомор как насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.

Зденко Лучич отметил, что Голодомор — это преступление геноцида против украинского народа.

Источник: Nova

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