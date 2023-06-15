По данным спутниковых фотографий, Россия построила линию обороны вплоть до границ Беларуси.

Об этом сообщил пользователь Twitter под именем Brady Africk.

Он опубликовал спутниковый снимок Planet участка белорусско-российской границы по состоянию на 31 мая.

На фото можно увидеть, что линия обороны проходит всего в 6 км от границы с Украиной вблизи населенного пункта Рябиновка в Климовском районе Брянской области и тянется до границы с Беларусью.

Russia has constructed a defensive line along the border with Ukraine that ends at the border with Belarus. Check out more high resolution satellite images of Russian fortifications in and around Ukraine here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/nQbhnWGOTv — Brady Africk (@bradyafr) June 12, 2023

Фортификационные сооружения россиян представляют собой противотранспортный ров шириной примерно 12 м (шире, чем двухполосная дорога) и три ряда “зубов дракона”, которые заканчиваются за примерно 300 метров до границы с Беларусью, отмечает Беларускі Гаюн.

По данным аналитиков, эта линия обороны появилась в конце декабря — начале января 2023 года.

На территории самой Беларуси таких масштабных линий обороны на данный момент нет.

В мае сообщалось, что на выезде из поселка Калинино (Гомельский район, Беларусь), продолжаются строительные работы по строительству, вероятно, фортификационных сооружений. А под Гомелем возле трассы М8 примерно в 20 км от границы Беларуси с Украиной появилась линия бетонных противотанковых укреплений.

Фото: Google Maps

