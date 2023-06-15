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Илья Нежигай, редактор ленты

В российском Краснодаре прогремел взрыв

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

В российском Краснодаре прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители города пишут, что от взрывов в домах начали ходить окна.

Благодаря публичным видеокамерам, расположенным в городе, удалось установить, что взрыв произошел около 0:25 15 июня.

В видео можно увидеть, что камера из многоэтажек находится в жилом комплексе Перспектива в Прикубанском районе Краснодара, который находится на востоке от центра города. Кроме того, к востоку от зафиксированных видеокадров размещаются индустриальные районы, где россияне имеют масштабные склады.

Пока невозможно установить, где именно произошел взрыв.

Где находится Краснодар

Российский город Краснодар находится на территории материковой России, на расстоянии около 200 км к востоку от оккупированного Крыма.

Сейчас власти Краснодара не комментировали информацию о взрывах.

Причины взрыва тоже не называются.

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В российском Краснодаре прогремел взрыв

Взрыв, Краснодар, Росія
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