Япония через США может передать артиллерийские снаряды Украине для контрнаступления — WSJ

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США для увеличения запасов для Украины.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Она отмечает, что таким образом Токио ищет обходные пути для помощи Киеву в контрнаступлении, несмотря на ограничения на экспорт оружия.

США с начала февраля 2022 года отправили в Украину более 2 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Вашингтон давит на своих союзников, чтобы они также предоставили свои поставки. Поскольку США использовали свои запасы, то ищут способы поддержать Украину без ущерба для собственной военной готовности.

Сообщается, что люди, знакомые с ходом переговоров, говорят, что Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США в рамках соглашения 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами. Снаряды помогут пополнить запасы США, которые поддерживают военные усилия Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. После встречи Остин похвалил Токио за нелетальную военную поддержку, оказанную Киеву, и заявил, что будет приветствоваться дополнительная помощь.

Издание указывает, что о количестве снарядов, которое может поставить Япония, узнать не удалось. По данным Минобороны, украинские войска используют более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц.

В своем заявлении Минобороны Японии сообщило, что не приняло окончательного решения о поставках артиллерийских снарядов в США или Украину. В Японии заявили о том, что продолжаются различные дискуссии с США.

С начала полномасштабного вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски и другую нелетальную военную помощь, но она не предоставила оружия, ссылаясь на ограничения, которые сама наложила на себя. В 1960-х годах правительство Японии одобрило ограничения на экспорт оружия и исключило передачу летального оружия за границу.

Отмечается, что вопрос отправки артиллерийских снарядов является достаточно политически чувствительным в Японии, ведь многие избиратели не хотят быть втянутыми в зарубежные конфликты. В то же время, некоторые консервативные японские законодатели говорят, что Токио должен последовать примеру Вашингтона и стран Европы и непосредственно вооружить Украину.

Известно, что в Японии выводят из эксплуатации реактивные системы залпового огня M270, подобные ракетным установкам Himars. Некоторые консервативные политики в Японии выступают за прямое вооружение Украины, например, путем поставки M270.

Правящая партия Японии и ее партнер по коалиции начали обсуждать ослабление ограничений на экспорт оружия в начале этого года. Опросы в Японии свидетельствуют, что в целом избиратели поддерживают укрепление армии для защиты от региональных угроз и поддержку Украины в войне с Россией, но они не в восторге от предоставления оружия.

Источник : The Wall Street Journal

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