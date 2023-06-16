Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

Сейм Польши (нижняя палата Национальной ассамблеи) принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в НАТО.

— Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора, — говорится в сообщении нижней палаты парламента Польши.

По данным польских изданий, за принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против — два, а еще семь — воздержались.

В документе говорится, что сейчас Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности — демократию и порядок, которые основываются на международном праве.

— Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, — отмечается в сообщении.

В то же время в Сейме Польши считают, что членство Украины будет выгодным для НАТО с военной точки зрения, потому что бойцы ВСУ все больше сотрудничают с Североатлантическим союзом и приобретают опыт на поле боя.

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