Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО
Сейм Польши (нижняя палата Национальной ассамблеи) принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в НАТО.
— Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора, — говорится в сообщении нижней палаты парламента Польши.
По данным польских изданий, за принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против — два, а еще семь — воздержались.
В документе говорится, что сейчас Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности — демократию и порядок, которые основываются на международном праве.
— Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, — отмечается в сообщении.
В то же время в Сейме Польши считают, что членство Украины будет выгодным для НАТО с военной точки зрения, потому что бойцы ВСУ все больше сотрудничают с Североатлантическим союзом и приобретают опыт на поле боя.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк