ЕС не поддержит инициативу африканских лидеров, если это будет предусматривать заморозку конфликта – Стано

В Европейском Союзе не будут поддерживать инициативу африканских лидеров относительно полномасштабной войны России против Украины, если она будет предусматривать заморозку конфликта. Украинская сторона ранее сообщала, что так РФ получит время для подтягивания сил.

Соответствующее заявление сделал представитель Европейской комиссии Петер Стано во время брифинга в Брюсселе.

Он подчеркнул, что мир может наступить только после того, как российский диктатор Владимир Путин прекратит терроризировать мирных жителей и выведет московские войска с территории Украины.

В то же время в Евросоюзе обратили внимание на тот факт, что визит африканских лидеров в Киев сопровождался очередной ракетной атакой Российской Федерации, отметил Петер Стано.

— Африканские лидеры сейчас в Киеве. Их поздравили особым образом — новой ракетной атакой Путина. Я надеюсь, это поможет им понять, кто является агрессором, как он ведет себя и какие его истинные намерения, — утверждает спикер Еврокомиссии.

Он отмечает, что ЕС приветствует серьезные усилия для достижения мира, однако в первую очередь для этого нужно говорить со страной-агрессором Российской Федерацией, которая терроризирует Украину уже более 1,5 года.

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