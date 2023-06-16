Слитые секретные документы. Федеральное жюри предъявило обвинения нацгвардейцу Тейшейре

Федеральное жюри предъявило обвинение военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, которого подозревают в утечке разведывательных документов Пентагона по шести пунктам, в хранении и передаче секретных материалов национальной обороны.

Об этом сообщает американское издание Axios.

– Как указано в обвинительном заключении, правительство Соединенных Штатов предоставило Джеку Тейшейре доступ к секретной информации о национальной обороне, включая информацию, которая, как можно было бы обоснованно ожидать, нанесет чрезвычайно серьезный ущерб национальной безопасности, если ее распространить, – заявил в четверг генеральный прокурор Меррик Б. Гарленд.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что предполагаемое обращение Тейшейры с секретными материалами было “серьезным нарушением” разрешения безопасности пилота.

21-летнего Тейшейру из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, арестовали агенты ФБР в апреле, ему грозит до 10 лет заключения и штраф в размере до $250 тыс. за каждое обвинение, согласно Министерству юстиции.

Напомним, впервые о появлении в сети засекреченных военных документов США сообщило 6 апреля издание The New York Times.

13 апреля агенты ФБР арестовали 21-летнего нацгвардейца Джека Тейшейру.

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