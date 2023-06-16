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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Слитые секретные документы. Федеральное жюри предъявило обвинения нацгвардейцу Тейшейре

Слитые секретные документы. Федеральное жюри предъявило обвинения нацгвардейцу Тейшейре

Федеральное жюри предъявило обвинение военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, которого подозревают в утечке разведывательных документов Пентагона по шести пунктам, в хранении и передаче секретных материалов национальной обороны.

Об этом сообщает американское издание Axios.

– Как указано в обвинительном заключении, правительство Соединенных Штатов предоставило Джеку Тейшейре доступ к секретной информации о национальной обороне, включая информацию, которая, как можно было бы обоснованно ожидать, нанесет чрезвычайно серьезный ущерб национальной безопасности, если ее распространить, – заявил в четверг генеральный прокурор Меррик Б. Гарленд.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что предполагаемое обращение Тейшейры с секретными материалами было “серьезным нарушением” разрешения безопасности пилота.

21-летнего Тейшейру из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, арестовали агенты ФБР в апреле, ему грозит до 10 лет заключения и штраф в размере до $250 тыс. за каждое обвинение, согласно Министерству юстиции.

Напомним, впервые о появлении в сети засекреченных военных документов США сообщило 6 апреля издание The New York Times.

13 апреля агенты ФБР арестовали 21-летнего нацгвардейца Джека Тейшейру.

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Пентагон, Суд, США, ФБР
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