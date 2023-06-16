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Юлия Захарченко, редактор ленты

Значительных изменений нет: генсек НАТО о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

В НАТО пока не фиксировали изменений в размещении ядерных сил Российской Федерации, которые требовали бы от Североатлантического союза аналогичных ответных шагов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, НАТО очень серьезно воспринимает заявление России о развертывании ядерного оружия на территории Беларуси.

— Мы уже видели первые приготовления. Внимательно будем следить за этим. Конечно, это часть ядерной риторики, которую мы наблюдали уже последние несколько лет, когда Россия модернизировала и развертывала все больше ядерного оружия, — объясняет генсек НАТО.

Столтенберг уверяет, что НАТО постоянно оценивает, какие действия нужно принять в случае изменений в размещении ядерных сил РФ. В частности, этот вопрос обсуждала Группа ядерного планирования НАТО.

В мае Россия и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. Тогда самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

Российский диктатор Владимир Путин сегодня выступил на пресс-конференции, во время которой высказал ряд пропагандистских тезисов. В частности, он утверждает, что РФ якобы уничтожила пять комплексов Patriot под Киевом, а ВСУ якобы потеряли уже более 180 танков и почти 420 бронемашин во время контрнаступления.

В то же время президент страны-агрессора Путин утверждает, что поставками военной техники НАТО якобы втягивается в войну в Украине, начатую самой Россией. Украинская сторона призывает доверять только официальным источникам, поскольку информация российской пропаганды не соответствует действительности.

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Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Ядерна зброя
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