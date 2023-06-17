Оккупанты на лечение в РФ будут отправлять исключительно офицеров — Генштаб
Россияне продолжают нести большие потери на фронте и всячески пытаются это скрыть.
Так, эвакуировать в Россию теперь будут исключительно офицеров. Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, будут лечить на временно захваченных территориях Украины.
Сейчас захватчики увеличивают количество койкомест в больницах и других учреждениях, которые используют как военные госпитали.
Заметим, что за прошедшие сутки наши воины отбили все атаки противника в районе города Марьинка.
Также без успеха оккупанты наступали на Авдеевском направлении — в районах Степного и Авдеевки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 479-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк