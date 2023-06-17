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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты на лечение в РФ будут отправлять исключительно офицеров — Генштаб

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Россияне продолжают нести большие потери на фронте и всячески пытаются это скрыть.

Так, эвакуировать в Россию теперь будут исключительно офицеров. Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, будут лечить на временно захваченных территориях Украины.

Сейчас захватчики увеличивают количество койкомест в больницах и других учреждениях, которые используют как военные госпитали.

Заметим, что за прошедшие сутки наши воины отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

Также без успеха оккупанты наступали на Авдеевском направлении — в районах Степного и Авдеевки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 479-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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