Поставили Кремль перед непростым выбором: WP о рейдах в приграничные районы РФ

Рейды подразделений Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России в приграничные районы РФ создали проблему для диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Первые трансграничные рейды были быстрыми и тайными: лишь небольшое количество бойцов вошли в приграничные российские деревни, разведали местность, произошла непродолжительная перестрелка с пограничниками РФ. Затем бойцы ненадолго возвращались, чтобы поговорить с местными жителями.

Однако в последний раз в Белгородскую область зашла значительная группа РДК и легиона Свобода России, которая уничтожила один из пограничных пунктов, а также отчитывалась “об освобождении” некоторых населенных пунктов РФ.

Как отмечает The Wasington Post, цель этих рейдов – чтобы граждане РФ также ощутили последствия развязанной против Украины войны, которая несет смерти и разрушения. Кроме того, эти операции демонстрируют, что Путину не удается обеспечить безопасность своей страны.

Рейды также отвлекли РФ от более важных участков фронта перед контрнаступлением украинских войск и создали политическую проблему для Путина, который стремился удержать российские земли и граждан от войны.

Теперь Кремль оказался перед сложным выбором. По оценкам экспертов, Россия должна перебросить значительные военные силы на север, иначе рискует оставить свою территорию уязвимой.

Как объяснил в комментарии изданию руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук, когда Путин оккупировал Крым, он утверждал, что якобы не применял силу.

– Теперь эта ложь, эта стратегия дала обратный эффект. Он должен решить, защищать свой народ на севере или оккупировать юг (Украины, — Ред.), — отметил эксперт.

Рейды в РФ и связь с Украиной

Как объяснили в РДК, они совершают атаки на территорию РФ, “пока она находится под оккупацией кремлевского режима”. Издание пишет, что многие члены Российского добровольческого корпуса воюют с 2014 года, когда РФ совершила вторжение в Украину и захватила Крым.

– Мы никак не связаны ни с украинскими Вооруженными силами, ни с политическим руководством. Каждая атака на территорию РФ – сугубо наше решение, — сообщил журналистам WP командир РДК Денис Капустин.

Командир легиона Свобода России с позывным Цезарь рассказал WP, что враждебно настроенные к кремлевскому режиму бойцы “хотят освободить РФ”. Политическое крыло легиона возглавляет Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы РФ, который сейчас живет в эмиграции. Он был единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма в 2014 году.

Оба формирования могут насчитывать до 3 тыс. бойцов.

Издание утверждает, что трансграничные атаки поставили власти Украины в неудобное положение, поскольку западные союзники, в том числе США, опасаются, что удары по территории РФ носят слишком провокационный характер. Партнеры также призывают Украину не использовать для подобных операций западную военную технику.

Публично Киев отрицает предоставление какой-либо поддержки РДК и легиону Свобода России и настаивает, что они действуют самостоятельно. Обе вооруженные группы также отрицают получение финансовой помощи или указаний от украинской стороны.

Однако, как отмечает WP, “существует широкий скептицизм относительно этих утверждений”, поскольку эти группы базируются в Украине.

Бывший высокопоставленный сотрудник украинской разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подчеркнул в комментарии WP, что российские повстанцы хорошо зарекомендовали себя на местах, а также оказали важное влияние на “окружающие Путина элиты”.

Источник : The Washington Post

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