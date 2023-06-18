Папа Римский провел в Ватикане первую после операции проповедь

В воскресенье, 18 июня, Папа Римский Франциск провел в Ватикане первую после операции и выписки из больницы проповедь.

Об этом сообщает портал Vatican News.

— Папа Римский Франциск начал свою воскресную молитву, выразив глубокую благодарность за любовь, заботу и поддержку в молитве во время его пребывания в больнице, — говорится в статье.

Ранее на этой неделе Папа Римский покинул больницу, где провел девять дней после операции по удалению грыжи живота.

Операция под общим наркозом длилась три часа и прошла без осложнений. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня были отменены.

Напомним, что Папу Франциска госпитализировали в университетскую больницу Джемелли в Риме 7 июня. Как сообщили в Ватикане, необходимость операции была продиктована ущемленной послеоперационной грыжей.

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