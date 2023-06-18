Евросоюз будет поддерживать Украину независимо от результатов контрнаступления — Бретон

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину независимо от успехов контрнаступления Сил обороны.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в интервью Le Parisien.

— Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю поддержку, которая ей нужна, мы это делаем и будем делать, — сказал он.

Бретон также отметил, что Европейский Союз ускорит поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление Сил обороны против войск РФ.

Ранее стало известно, что Великобритания, США, Дания и Нидерланды срочно предоставят Украине сотни ракет для ПВО.

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