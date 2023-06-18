Бедрак Виктория, редактор ленты
Евросоюз будет поддерживать Украину независимо от результатов контрнаступления — Бретон
Европейский Союз продолжит поддерживать Украину независимо от успехов контрнаступления Сил обороны.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в интервью Le Parisien.
— Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю поддержку, которая ей нужна, мы это делаем и будем делать, — сказал он.
Бретон также отметил, что Европейский Союз ускорит поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление Сил обороны против войск РФ.
Ранее стало известно, что Великобритания, США, Дания и Нидерланды срочно предоставят Украине сотни ракет для ПВО.
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