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Пылает мощно: в Москве горит ремонтно-механический завод
19 июня в Москве на Рязанском проспекте вспыхнул пожар на территории Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ).
По предварительной информации, горит крыша цеха, что находится на реконструкции.
РосСМИ тем временем утверждают, что на ЦРМЗ вспыхнул битум и утеплитель. Это и послужило причиной появления такого густого черного дыма.
Возгорание, охватившее 100 кв. м площади, уже ликвидировали.
Данных о пострадавших нет.
В МЧС России на чрезвычайную ситуацию еще не реагировали.
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