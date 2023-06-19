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Татьяна Забожко, редактор ленты

Пылает мощно: в Москве горит ремонтно-механический завод

Пылает мощно: в Москве горит ремонтно-механический завод

19 июня в Москве на Рязанском проспекте вспыхнул пожар на территории Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ).

По предварительной информации, горит крыша цеха, что находится на реконструкции.

РосСМИ тем временем утверждают, что на ЦРМЗ вспыхнул битум и утеплитель. Это и послужило причиной появления такого густого черного дыма.

Возгорание, охватившее 100 кв. м площади, уже ликвидировали.

Данных о пострадавших нет.

В МЧС России на чрезвычайную ситуацию еще не реагировали.

Москва
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