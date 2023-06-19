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Путин пытается расширить свою поддержку среди ультранационалистов — ISW

Путін
Фото: Pixabay

Российский диктатор Владимир Путин поддержал предложение отдельных военкоров создать рабочую группу при Администрации президента, вероятно, с целью интеграции военных блогеров в прокремлевское информационное пространство.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

В рабочую группу войдут члены администрации президента России, ее целью является координация идей по войне против Украины.

Аналитики отмечают, что пока непонятно, будут ли российские блогеры участвовать в рабочей группе при администрации президента, и если да, то каким образом.

— Поддержка Путиным рабочей группы, которая сосредоточится на освещении войны, свидетельствует о том, что он намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими военкорами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе, — говорится в сообщении.

Ранее Кремль уже привлекал известных связанных с Кремлем блогеров, предлагая им официальные должности в российском совете по правам человека и в рабочей группе по вопросам мобилизации, вероятно, в обмен на усиление прокремлевской риторики.

Ранее в Комитете по обороне Швеции заявили, что вооруженное нападение РФ на Швецию “нельзя исключать”, несмотря на то, что сейчас российская армия активно ведет войну против Украины.

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Источник: ISW
Война в Украине, Владимир Путин
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