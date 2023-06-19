России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico

Россия продолжает закупать патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000 в обход санкций ЕС из-за войны в Украине.

Издание Politico получило документы, указывающие, что подсанкционное ООО Промтехнология, которое производит снайперские винтовки Орсис Т-5000, а также российская фирма Тетис приобрели сотни тысяч патронов, изготовленных американской компанией Hornady, которая маркирует свои изделия как “Точные. Смертоносные. Надежные”.

Сообщается, что винтовки Орсис Т-5000 заметили на вооружении боевиков ЧВК Вагнера.

Журналисты нашли сертификаты Промтехнологий на ввоз более 100 тыс. патронов калибра 338 Lapua Magnum и 5 тыс. гильз такого калибра производства американской компании Hornady.

Гендиректор Hornady Стив Горнади отрицал продажу боеприпасов в Россию во время общения с журналистами Politico.

— Мы категорически не экспортируем ничего в Россию и не имеем разрешения на экспорт в Россию с 2014 года. Мы не поддерживаем продажу нашей продукции ни одному российскому сукиному сыну, и если мы сможем выяснить, как они ее покупают, если они это делают, мы примем все возможные меры, чтобы остановить это, — заявил он.

Politico пишет, что основатели другой российской компании Тетис из Санкт-Петербурга связаны с Минобороны РФ.

Также в статье издания фигурирует словенская компания Valerian d.o.o, которая производит патроны калибра 338. Хотя руководство компании исключает экспорт в Россию, журналисты говорят, что их могли экспортировать через третьи страны, в частности отдельные партии экспортировались в Кыргызстан.

Фото: Корпус морской пехоты США

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.