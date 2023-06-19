Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Світ
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico

.338 Lapua Magnum патрони

Россия продолжает закупать патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000 в обход санкций ЕС из-за войны в Украине.

Издание Politico получило документы, указывающие, что подсанкционное ООО Промтехнология, которое производит снайперские винтовки Орсис Т-5000, а также российская фирма Тетис приобрели сотни тысяч патронов, изготовленных американской компанией Hornady, которая маркирует свои изделия как “Точные. Смертоносные. Надежные”.

Сообщается, что винтовки Орсис Т-5000 заметили на вооружении боевиков ЧВК Вагнера.

Журналисты нашли сертификаты Промтехнологий на ввоз более 100 тыс. патронов калибра 338 Lapua Magnum и 5 тыс. гильз такого калибра производства американской компании Hornady.

Гендиректор Hornady Стив Горнади отрицал продажу боеприпасов в Россию во время общения с журналистами Politico.

— Мы категорически не экспортируем ничего в Россию и не имеем разрешения на экспорт в Россию с 2014 года. Мы не поддерживаем продажу нашей продукции ни одному российскому сукиному сыну, и если мы сможем выяснить, как они ее покупают, если они это делают, мы примем все возможные меры, чтобы остановить это, — заявил он.

Politico пишет, что основатели другой российской компании Тетис из Санкт-Петербурга связаны с Минобороны РФ.

Также в статье издания фигурирует словенская компания Valerian d.o.o, которая производит патроны калибра 338. Хотя руководство компании исключает экспорт в Россию, журналисты говорят, что их могли экспортировать через третьи страны, в частности отдельные партии экспортировались в Кыргызстан.

Читайте также
РФ бьет ракетами с иностранными деталями: в ОП призвали союзников прикрыть лазейки в санкциях
России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico

Фото: Корпус морской пехоты США

Источник: Politico
Росія, санкції, Словенія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Пекине прошла встреча Блинкена и Си Цзиньпина
России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico
Россия не пропускает представителей ООН на левый берег Херсонской области
Каховська ГЕС
Совершенно неадекватно воспринимает процессы: ОП о словах Пескова о “демилитаризации” Украины
России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico
Размещение ядерного оружия в Беларуси только ускоряет вступление Украины в НАТО — Столтенберг
Єнс Столтенберг
При необходимости Кремль даже поражение в войне продаст россиянам как победу — глава МИД Украины
Дмитро Кулеба
Видео
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Петр Демьянчук
Уютные отели и современные комплексы: где отдохнуть в Карпатах
Карпаты
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь