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В Пекине прошла встреча Блинкена и Си Цзиньпина

В Пекине прошла встреча Блинкена и Си Цзиньпина
Фото: Getty Images

В понедельник, 19 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что встреча прошла в Доме народных собраний, она длилась около получаса. О встрече политиков США публично объявили лишь за час до ее начала.

— Обе стороны достигли прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо, — сказал Си, обращаясь к Блинкену, когда обе делегации сидели напротив друг друга за длинным столом.

Лидер Китая также выразил надежду, что своим визитом Блинкен сможет “внести позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений”, добавив, что “взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности”.

18 июня госсек США Энтони Блинкен начал двухдневный визит в Пекин, направленный на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем.

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Источник: CNN
Энтони Блинкен, Китай, Сі Цзіньпін, США
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