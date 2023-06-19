В ЕС назревает конфликт из-за выбора систем защиты европейского неба в рамках Sky Shield — FT

Среди стран-участниц Европейского Союза назревает конфликт интересов относительно выбранных систем противовоздушной и противоракетной обороны в рамках проекта Sky Shield.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что вторжение России в Украину и интенсивное использование ею боеприпасов и ракет для нанесения ударов с неба стали тревожным звонком, что Европа больше не может пренебрегать своей противовоздушной обороной.

Поэтому в октябре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц обнародовал проект создания совместной европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны Sky Shield. С тех пор 17 стран ЕС присоединились к проекту, включая Великобританию, страны Балтии, Швецию и Финляндию.

Но такие ключевые страны, как Франция, Италия и Польша, остались в стороне, демонстрируя конфликт интересов.

Отмечается, что Париж был застигнут врасплох заявлением Sky Shield и отложил франко-германский саммит частично для того, чтобы продемонстрировать свое раздражение.

Президент Франции Эммануэль Макрон неявно раскритиковал Sky Shield за то, что он слишком полагается на системы вооружений, произведенные за пределами Европы, и при этом не рассматривает должным образом вопрос о том, как лучше всего сдерживать Россию, в частности за счет потенциального приобретения ракетного потенциала большой дальности.

— ППО является изначально стратегическим вопросом, прежде чем стать промышленным, но очевидно, что она должна базироваться на балансе наступательных и оборонительных действий. Когда я вижу определенные страны, которые увеличивают свои оборонные расходы, чтобы массово покупать неевропейские системы, я просто говорю им: Вы готовите проблемы завтрашнего дня, — сказал Макрон в недавней речи.

В Берлине официальные лица считают французскую критику необоснованной и утверждают, что неотложность устранения пробелов в системах противовоздушной обороны означает, что закупка готовых систем лучше, чем новые длительные и часто дорогостоящие разработки.

В письме о намерениях, направленном в НАТО в прошлом году, с которым ознакомилась Financial Times, страны, участвующие в Sky Shield, согласились принять прагматичные решения, чтобы обеспечить быстрый прогресс в вопросах развития противовоздушной обороны.

Хотя каждая страна-участница проекта Sky Shield выбирает системы самостоятельно, Германия заявила, что планирует приобрести ЗРК Iris-T у отечественного производителя Diehl Group в качестве систем ПВО средней дальности, Patriot от американской Raytheon Technologies в качестве систем ПВО большой дальности и Arrow 3 от израильской IAI как заатмосферную систему ПРО большой дальности.

На прошлой неделе парламент Германии подписал первые закупки: набор из шести блоков Iris-T на €900 млн и первый транш средств в рамках соглашения на сумму $4,3 млрд по ракетам Arrow 3.

Для Франции исключение из проекта франко-итальянской системы противоракетной обороны SAMP-T, которая обеспечивает такую же дальность перехвата воздушных целей, как и американский Patriot, оказалось болезненным вопросом.

— Франция расстроена тем, что Sky Shield в значительной степени базируется на американских и израильских технологиях, когда существует европейская альтернатива, и что проект фактически оставил без внимания Южную Европу, — сказал Шахин Валле, бывший советник Макрона.

В то же время, он отрицает, что Париж руководствовался такими конкурентными беспокойствами. По его словам, конференция не имела целью подорвать Sky Shield, а скорее провести крайне необходимую дискуссию о более широкой стратегии защиты европейского неба, включая роль НАТО и ЕС, а также сдерживание от ядерного оружия, которое имеет Франция и другие страны.

Другой французский чиновник также указал на риск того, что расходы миллиардов на системы ПВО могут спровоцировать новую гонку вооружений с Россией.

В НАТО инициативу Sky Shield рассматривают как положительный шаг к достижению лучшей оперативной совместимости и стандартизации оборонных платформ, недостаток которых обнажила война в Украине.

Источник : Financial Times

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