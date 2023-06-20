Amazon, Hilton и Microsoft трудоустроят тысячи украинских беженцев в Европе

Более 40 крупных компаний, таких как Amazon, Hilton и Microsoft помогут найти работу тысячам украинских беженцев в Европе.

Об этом сообщила благотворительная организация Tent Partnership for Refugees.

Накануне Всемирного дня беженцев (20 июня) в 41 компании объявили, что трудоустроят, подключат к работе или обучат в целом 250 тысяч беженцев.

Так, Hilton, Marriott International и Teleperformance пообещали взять на работу 13680 беженцев.

Крупные кадровые агентства, в частности Adecco, ManpowerGroup и Randstad обязались помочь с работой 152 тысячам беженцев, а еще одна группа компаний пообещала трудоустроить 86 тысяч беженцев.

В Amazon заявили, что подключат к работе в Европе 5 тысяч человек.

Указано, что к трудоустройству присоединятся и Adidas, Starbucks, LʼOreal, PepsiCo и Hyatt.

По оценкам ООН, в странах Европы находятся около 4-5 миллионов украинских беженцев, большинство из них — женщины.

В целом количество вынужденно перемещенных лиц в мире достигло 110 млн.

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