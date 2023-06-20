Amazon, Hilton и Microsoft трудоустроят тысячи украинских беженцев в Европе
Более 40 крупных компаний, таких как Amazon, Hilton и Microsoft помогут найти работу тысячам украинских беженцев в Европе.
Об этом сообщила благотворительная организация Tent Partnership for Refugees.
Накануне Всемирного дня беженцев (20 июня) в 41 компании объявили, что трудоустроят, подключат к работе или обучат в целом 250 тысяч беженцев.
Так, Hilton, Marriott International и Teleperformance пообещали взять на работу 13680 беженцев.
Крупные кадровые агентства, в частности Adecco, ManpowerGroup и Randstad обязались помочь с работой 152 тысячам беженцев, а еще одна группа компаний пообещала трудоустроить 86 тысяч беженцев.
В Amazon заявили, что подключат к работе в Европе 5 тысяч человек.
Указано, что к трудоустройству присоединятся и Adidas, Starbucks, LʼOreal, PepsiCo и Hyatt.
По оценкам ООН, в странах Европы находятся около 4-5 миллионов украинских беженцев, большинство из них — женщины.
В целом количество вынужденно перемещенных лиц в мире достигло 110 млн.