Поездка Блинкена в Пекин. Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Он (Блинкен, — РЕД.) проделал чертовски большую работу. Мы на правильном пути, — сказал Байден.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он, что США достигли прогресса, Байден ответил, что “он был достигнут”.

В воскресенье, 18 июня, госсек США Энтони Блинкен начал двухдневный визит в Пекин, направленный на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем.

19 июня он встретился с главой Китая Си Цзиньпином.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты и Китай достигли прогресса в возвращении отношений в правильное русло, ведь обе стороны согласились с необходимостью “стабилизации” двусторонних отношений.

Источник : Bloomberg

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