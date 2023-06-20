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Поездка Блинкена в Пекин. Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем
Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Он (Блинкен, — РЕД.) проделал чертовски большую работу. Мы на правильном пути, — сказал Байден.
Отвечая на вопрос, чувствует ли он, что США достигли прогресса, Байден ответил, что “он был достигнут”.
В воскресенье, 18 июня, госсек США Энтони Блинкен начал двухдневный визит в Пекин, направленный на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем.
19 июня он встретился с главой Китая Си Цзиньпином.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты и Китай достигли прогресса в возвращении отношений в правильное русло, ведь обе стороны согласились с необходимостью “стабилизации” двусторонних отношений.
Источник: Bloomberg
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