США не продвигают конкретного кандидата: Блинкен о замене Столтенберга на посту генсека НАТО

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подходят к концу. Он находится на этой должности последние девять лет. Сейчас встает вопрос о новом кандидате, на которого возложат обязанности генсека Североатлантического союза.

Вашингтон пока не продвигает конкретного кандидата на должность генерального секретаря НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга с журналистами в Великобритании.

— Мы не продвигаем какого-то конкретного кандидата. США очень тесно консультируются с союзниками и партнерами, чтобы определить, куда мы хотим двигаться с НАТО, — сказал он.

Великобритания продвигает на должность генерального секретаря НАТО своего министра обороны Бена Уоллеса.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Срок его полномочий истекает осенью 2023 года. Он заявлял, что планирует покинуть пост. В то же время появляется информация о том, что он может возглавить Международный валютный фонд.

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