Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

США не продвигают конкретного кандидата: Блинкен о замене Столтенберга на посту генсека НАТО

НАТО
Фото: Depositphotos

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подходят к концу. Он находится на этой должности последние девять лет. Сейчас встает вопрос о новом кандидате, на которого возложат обязанности генсека Североатлантического союза.

Вашингтон пока не продвигает конкретного кандидата на должность генерального секретаря НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга с журналистами в Великобритании.

— Мы не продвигаем какого-то конкретного кандидата. США очень тесно консультируются с союзниками и партнерами, чтобы определить, куда мы хотим двигаться с НАТО, — сказал он.

Великобритания продвигает на должность генерального секретаря НАТО своего министра обороны Бена Уоллеса.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Срок его полномочий истекает осенью 2023 года. Он заявлял, что планирует покинуть пост. В то же время появляется информация о том, что он может возглавить Международный валютный фонд.

Читайте также
Бои ведутся очень тяжелые, но Украина принимает правильные оперативные решения — Столтенберг
Єнс Столтенберг

Йенс Столтенберг, Бен Уоллес, Энтони Блинкен, НАТО, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сын Байдена признал себя виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия
США не продвигают конкретного кандидата: Блинкен о замене Столтенберга на посту генсека НАТО
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
США не продвигают конкретного кандидата: Блинкен о замене Столтенберга на посту генсека НАТО
Бои ведутся очень тяжелые, но Украина принимает правильные оперативные решения — Столтенберг
Єнс Столтенберг
США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине
Ентоні Блінкен
Возглавляет правительство Нидерландов и поддерживает Украину: что известно о кандидате на должность генсека НАТО Марке Рютте
Марк Рютте
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Международный скандал: в ряде стран Украину на картах изображают без Крыма
США не продвигают конкретного кандидата: Блинкен о замене Столтенберга на посту генсека НАТО
Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023
США не продвигают конкретного кандидата: Блинкен о замене Столтенберга на посту генсека НАТО
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба
Дмитро Кулеба
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
США не продвигают конкретного кандидата: Блинкен о замене Столтенберга на посту генсека НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь