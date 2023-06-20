Сын Байдена признал себя виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия

Во вторник судебные документы Министерства юстиции показали, что сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, признает себя виновным в двух налоговых правонарушениях. Он также заключил сделку с федеральными прокурорами, чтобы урегулировать обвинение в хранении оружия.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Речь идет о деле, где прокуроры изучали инцидент 2018 года, когда огнестрельное оружие, принадлежавшее Хантеру Байдену, было выброшено его тогдашней подругой в мусорный контейнер в Уилмингтоне, сказал источник телеканала, осведомленный в этом вопросе.

Хантер Байден в интервью СМИ в 2021 году рассказывал о своей наркозависимости, что повышает вероятность того, что при покупке огнестрельного оружия он нарушил федеральный закон, который запрещает покупку огнестрельного оружия лицам, употребляющим или зависимым от запрещенных препаратов. CNN ранее сообщал, что федеральные прокуроры рассматривают возможные обвинения, связанные с дачей ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Кроме того, существует фактор пропущенных сроков подачи налоговой декларации. Так, Хантер Байден признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате федеральных налогов, согласно недавно обнародованным обвинительным документам.

Согласно электронным письмам, его неоднократно предупреждали о его налоговых обязательствах, но его адвокат сказал CNN в июле 2022 года, что те годы “были трудным временем” для Хантера Байдена, учитывая борьбу с наркотической и алкогольной зависимостью.

Адвокат заявил, что его клиент в настоящее время “полностью погасил” свои налоговые долги перед налоговой службой. Между тем, контролируемая республиканцами Палата представителей тщательно изучает финансовые сделки Хантера Байдена и выясняет, как Министерство юстиции ведет расследование, а также причастность других членов семьи Байденов к зарубежным сделкам.

В соглашение о признании вины, по данным источников телеканала, Минюст согласился рекомендовать условное наказание по двум пунктам обвинения в несвоевременной уплате налогов за 2017 и 2018 годы. Хантер Байден задолжал не менее $100 тыс. федеральных налогов за 2017 год и не менее $100 тыс. за 2018 год, но не выплатил причитающееся Налоговой службе в установленные сроки. Окончательный приговор будет вынесен судьей.

Новость вызвала политическую критику, поскольку сделка о признании вины будет иметь непосредственные отголоски в президентской гонке 2024 года.

Событие уже вызвало политическую критику со стороны республиканцев в адрес администрации Байдена. Бывший президент Дональд Трамп также раскритиковал сделку о признании вины, назвав ее “простым “дорожным штрафом”.

Обвинения против Хантера Байдена были подробно изложены в уголовном деле, поданном в окружной суд США в штате Делавэр, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный Трампом, вел расследование, которое в свое время рассматривало обвинения в отмывании денег, иностранном лоббировании и другие потенциальные обвинения.

Как заявили в Минюсте США, расследование на данный момент продолжается. Однако адвокат Хантера Байдена, Кристофер Кларк, в своем заявлении сказал, что сделка с федеральными прокурорами “разрешит” затянувшееся уголовное расследование Министерства юстиции в отношении сына президента.

В Белом доме кратко прокомментировали разбирательство вокруг сына президента США, заявив, что Байдены “любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает восстанавливать свою жизнь.

— У нас не будет дальнейших комментариев, — добавил представитель Белого дома Иэн Сэмс.

CNN отмечает, что юридические проблемы Хантера Байдена возникли на фоне его личной борьбы с зависимостью от алкоголя и наркотиков, многие из которых он описал в своих мемуарах в 2021 году.

Его 24-летний брак закончился разводом в 2017 году, и его бывшая жена обвинила его в том, что он тратит огромные средства на спиртное и стриптиз-клубы. В 2017 году он также признался в отношениях с вдовой своего покойного брата Бо.

С 2019 года Хантер Байден снова женился и имеет общего ребенка с женой Мелиссой Коэн.

Источник : CNN

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