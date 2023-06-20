Уже 20 тыс. россиян оставили заявку, чтобы сдаться в плен – Координационный штаб

Уже около 20 тыс. россиян обратились на горячие линии проекта Хочу жить Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. За последние два месяца поступило почти столько же заявок, как за первые шесть месяцев работы проекта.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Отмечается, что всех россиян, которые добровольно сдались, оформляют как попавших в плен в бою с украинскими военными.

— Это означает, что пока военнослужащий будет находиться в украинском плену, в России ему в дальнейшем будут платить, — говорится в сообщении.

По данным Координационного штаба, увеличилось количество заявок на предварительную сдачу в плен от тех россиян, которым грозит мобилизация и они не хотят становиться “пушечным мясом” Кремля.

Это объясняется также коварными методами властей РФ: проведением скрытой мобилизации, внедрением онлайн-повесток и разрешением изымать загранпаспорта у призывников.

Всего с момента запуска проекта в сентябре 2022 года в Хочу жить поступило более 20 тыс. обращений по всем каналам: Telegram, WhatsApp, чат-бот и на горячую линию. За девять месяцев работы сайт проекта посетили 45 млн человек из России и временно оккупированных территорий Украины.

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