Ни одной ядерной боеголовки из РФ в Беларусь еще не перемещено — Буданов

Между Россией и Беларусью продолжается подготовка передачи ядерного оружия (ЯО), а белорусская сторона продолжает готовить хранилища для хранения ЯО.

Впрочем, как заверил в эфире национального телемарафона Единые новости начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, ни одной ядерной боеголовки пока в Беларусь из РФ не было передано.

— Процесс подготовки к возможному перемещению на самом деле продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на сейчас ни одной боеголовки еще не перемещено, — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден оценивал угрозу того, что Владимир Путин может отдать приказ применить ядерное оружие в российско-украинской войне, как “реальную”. Речь шла, в частности, о тактическом ядерном оружии.

При этом российский диктатор Владимир Путин 16 июня говорил, что Беларусь уже якобы получила первую партию ядерных зарядов, которые, как ожидается, должны быть размещены на белорусской территории.

Сообщение о том, что Россия развернет ЯО в Беларуси, анонсировалось на июль, когда в Беларуси должны быть построены соответствующие объекты.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что ядерное оружие уже якобы начали перемещать в его страну.

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