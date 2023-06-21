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Юлия Захарченко, редактор ленты

Испания анонсировала новую помощь для восстановления Украины: куда направят средства

євро
Фото: Pixabay

Правительство Испании объявило о предоставлении новой помощи Украине, которую направят на восстановление местной инфраструктуры. Она предусматривает оборудование школ укрытиями или другими защитными помещениями.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, Испания во время конференции по восстановлению Украины обязалась выделить €250 млн государству.

— Утверждено и новое обязательство в размере €7 млн, направленное на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник с инкубаторами для новорожденных, — рассказал испанский министр.

Мануэль Альбарес отметил, что Испания передаст более 24 тонн гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими войсками.

Глава МИД отметил, что Испания готова поделиться с Украиной опытом в сфере инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, санитарии, здравоохранения и железной дороги для помощи в восстановлении.

Испания анонсировала новую помощь для восстановления Украины: куда направят средства

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Испания, Война в Украине, водопостачання, Деньги, гуманітарка, Энергетика
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