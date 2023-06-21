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Минобороны РФ изменило политику взаимодействия с населением во время контрнаступлений ВСУ — ISW

сергій шойгу

Министерство обороны РФ сделало выводы из своих ошибок в управлении информационным пространством во время предыдущих контрнаступлений ВСУ.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

— Министерство обороны России продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью согласованной риторики, — говорится в сообщении.

Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил 20 июня перед коллегией ведомства и начал доклад с обсуждения украинских контрнаступательных операций на западе Донецкой и Запорожской областей.

5 июня Шойгу заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня, что соответствует предварительной оценке ISW относительно даты начала контрнаступления.

Шойгу также заявил, что украинские войска совершили 263 атаки на российские позиции с 4 июня. В то же время министр РФ отрицал, что ВСУ достигли успехов на любом участке фронта, вопреки имеющимся в открытом доступе геолокационным доказательствам продвижения Сил обороны Украины.

Аналитики отмечают, что тот факт, что Шойгу так публично и относительно спокойно обсудил контрнаступление (даже при сохранении типичного для РФ отрицания успехов украинцев), является заметным отражением неспособности Минобороны России подготовить единый ответ на украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году.

— Российское информационное пространство в определенной степени адаптировалось к прошлым моментам информационного коллапса и извлекло из них уроки, — заключают в Институте.

Ранее в британской разведке сообщили, что на фоне контрнаступления ВСУ владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскручивает конфликт с Минобороны РФ.

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Источник: ISW
Война в Украине, Міноборони РФ, Росія, Сергій Шойгу
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