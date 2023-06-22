Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Беларуси разбился российский вертолет Ми-24
В Беларуси около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами рухнул вертолет Ми-24, принадлежащий ВКС РФ.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Происшествие произошло около 13:30 по местному времени. Известно, что члены экипажа получили телесные повреждения.
При этом Минобороны Беларуси сообщило просто о том, что вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку. Но чей это вертолет — не говорится.
Разрушений и пострадавших нет. Причины инцидента устанавливает комиссия.
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