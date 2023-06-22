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Илья Нежигай, редактор ленты

С Минобороны России заключили контракты более 20 российских ЧВК, но не Вагнер

С Минобороны России заключили контракты более 20 российских ЧВК, но не Вагнер
Фото: Getty Images

Более 20 частных военных компаний, воющих против Украины, которые в России называют добровольческими объединениями, согласились заключить контракты с Министерством обороны Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

— В рамках выполнения приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса заключили контракты с военным ведомством России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому будет определено “правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов” в зоне российско-украинской войны, а также это якобы должно распространиться на всех так называемых добровольцев и членов их семей.

Одним из первых, кто заключил подобный контракт с Минобороны РФ, был добровольческий батальон Ахмат, который контролируется правителем Чечни Рамзаном Кадыровым.

Примечательно, что крупнейшая частная военная компания Вагнера, владельцем которой является Евгений Пригожин, после объявления соответствующего решения со стороны Минобороны РФ отказалась подписывать контракт с оборонным ведомством России из-за конфликта между министром обороны Сергеем Шойгу и непосредственно Пригожиным.

Сроки, которые были установлены для “добровольческих отрядов” РФ, которые, де-факто, являются частными военными компаниями, на то, чтобы заключить контракт с российским Минобороны, были ограничены до 1 июля текущего года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Міноборони РФ, ЧВК Вагнера, Російська агресія, Росія, Сергій Шойгу
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