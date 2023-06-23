Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит

Президент Франции Эммануэль Макрон уже не имеет желания звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Однако он не откажется от диалога, если президент РФ сам позвонит ему.

Об этом французский лидер Макрон заявил в интервью иностранным журналистам. Он утверждает, что не имеет причин звонить Путину.

— Идет украинское контрнаступление. Надеюсь, придет время переговоров на условиях Украины. С другой стороны, если он (Путин. — Ред.) позвонит мне, чтобы что-то предложить, я приму это, потому что Франция всегда была посреднической силой, — сказал Макрон.

По мнению президента Франции, перед возобновлением диалога с Россией нужно, чтобы Москва прекратила полномасштабную войну против Украины и придерживалась международного права.

— Россия оказалась в ситуации, когда больше не уважает международное право, становясь одним из единственных колониальных государств XI века, ведя войну империи со своим соседом, Украиной, — заявил Макрон.

Источник: Franceinfo

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