Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит

Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит
Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон уже не имеет желания звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Однако он не откажется от диалога, если президент РФ сам позвонит ему.

Об этом французский лидер Макрон заявил в интервью иностранным журналистам. Он утверждает, что не имеет причин звонить Путину.

— Идет украинское контрнаступление. Надеюсь, придет время переговоров на условиях Украины. С другой стороны, если он (Путин. — Ред.) позвонит мне, чтобы что-то предложить, я приму это, потому что Франция всегда была посреднической силой, — сказал Макрон.

По мнению президента Франции, перед возобновлением диалога с Россией нужно, чтобы Москва прекратила полномасштабную войну против Украины и придерживалась международного права.

— Россия оказалась в ситуации, когда больше не уважает международное право, становясь одним из единственных колониальных государств XI века, ведя войну империи со своим соседом, Украиной, — заявил Макрон.

Читайте также
Это борьба Украины. В Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит

Источник: Franceinfo

Война в Украине, Владимир Путин, Еммануель Макрон, Россия-Франция, Україна-Франція, Франция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В РФ депортировали еще 600 украинцев с временно оккупированных территорий — ЦНС
евакуація, депортація
Шойгу пообещал Путину к июлю сформировать “резервную” армию: в ISW оценили шансы
Сергій Шойгу, Володимир Путін
Решили отомстить за Чонгар. Россияне ударили в район Антоновского моста — Гуменюк
антонівський міст
Шпионил за самолетами и пытался выявить перемещение MaxxPro: СБУ задержала “крота” в ВСУ
Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит
РФ увеличивает присутствие боевых дельфинов для защиты своего флота в Севастополе – британская разведка
дельфін
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (23.06.2023)
Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (23.06.2023)
Макрон не хочет говорить с Путиным, но не откажется от диалога, если президент РФ сам ему позвонит
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь