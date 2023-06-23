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Валентина Чорна, редактор ленты

После недель блокировки: Венгрия может снять вето на выделение €500 млн на оружие для Украины

Угорщина
Фото: Unsplash

Венгрия может согласиться на выделение €500 млн из Европейского фонда мира (EPF) на вооружение для Украины.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС.

Министры должны дать зеленый свет для начала работы над выделением Украине восьмого транша из EPF для продолжения компенсации поставок военной техники странами-членами ЕС.

По данным Euractiv, соглашение должно быть формализовано уже в пятницу, после завершения письменной процедуры, поскольку Венгрия в конце концов сняла свое вето.

Будапешт связывает принятие решения о пополнении EPF и выделении дополнительных €500 млн Украине с принятием нового пакета санкций ЕС против России и исключением OTP Bank из украинского “черного списка”.

Хотя в Венгрии понимают, что на поддержку Украины будет выделено только €1 млрд из дополнительного финансирования фонда, двое дипломатов сказали, что страны-члены ЕС еще не формализовали договоренности о конкретной сумме.

Напомним, что 21 июня послы ЕС согласовали увеличение Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

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Угорщина

Європейський Союз, Война в Украине, Венгрия
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