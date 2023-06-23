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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Пентагоне сказали, когда ВСУ получат высокоточные бомбы GLSDB

В Пентагоне сказали, когда ВСУ получат высокоточные бомбы GLSDB
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB не раньше осени 2023 года.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер во время слушания в Конгрессе США.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США предоставить Украине дальнобойные бомбы ATACAMS как можно скорее, чтобы не заставлять ВСУ ждать поставки остро необходимых для контрнаступления систем, Купер ответила, что США используют любую возможность для удовлетворения потребностей украинских воинов.

Купер рассказала, что высокоточные бомбы для наземного запуска GLSDB США смогут отправить Украине не раньше осени, однако сейчас работают над ускорением процесса.

Высокоточные боеприпасы GLSDB сочетают планерную авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Это дает возможность ударить по целям на расстоянии до 150 км из РСЗО M270 или HIMARS.

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Война в Украине, ВСУ, Пентагон, США, українські військові
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