Байдену доложили о событиях в РФ после заявлений Пригожина
Белый дом “отслеживает ситуацию” в России после угроз лидера наемнической группы Вагнер Евгения Пригожина в адрес военного руководства России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Президент Джо Байден также был проинформирован о развитии ситуации в России, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адам Ходж.
— Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий, — говорится в заявлении Ходжа.
Официальные лица США рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал военное руководство России “злом” и сказал, что его “нужно остановить”, как нечто большее, чем его обычная риторика, сообщил CNN американский чиновник.
И в отличие от некоторых предыдущих заявлений Пригожина о неумелости российского министерства обороны, эти комментарии, похоже, не последовали за украинским военным прорывом или тактическим успехом.
— Это реальность, — сказал чиновник, хотя неясно, есть ли у США какие-либо ожидания относительно того, как или что Пригожин собирается делать после своих призывов к российским гражданам оставаться в своих домах, отмечает CNN.
Два сотрудника администрации сказали, что чиновники по национальной безопасности в Белом доме проявляют осторожность и не принимают дальнейших решений, пока у них нет более четкого понимания происходящего.
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