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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Люди убегают в хаосе: в Ростове прогремел взрыв возле штаба Южного военного округа

Люди убегают в хаосе: в Ростове прогремел взрыв возле штаба Южного военного округа

Возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в России произошел взрыв в субботу, 24 июня. Об этом сообщают российские СМИ.

Пока неизвестно ни о причинах, ни о пострадавших в результате этого. Перед взрывом сообщалось о минировании улиц вагнеровцами.

Пропагандистские ресурсы опубликовали видео людей, которые убегают с места происшествия. Также сообщается о звуках стрельбы.

Telegram-каналы сообщают, что вагнеровцы просят местных жителей отойти на 2 км от Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что штаб Южного военного округа находится под контролем ЧВК Вагнера. Там главарь вагнеровцев Евгений Пригожин проводил переговоры с заместителем министра обороны.

Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что по лагерю его наемников войска Минобороны РФ нанесли ракетный удар. По его словам, погибло много боевиков. Пригожин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В Москве и Ростовской области был введен план “Крепость”. Утром 24 июня диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и назвал Пригожина предателем.

В США считают, что бунт Пригожина является реальным и серьезным. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что администрация следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами относительно событий в России.

Взрыв, Росія, Ростов-на-Дону
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