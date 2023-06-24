Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза
В российском городе Воронеж военный вертолет пролетел над нефтебазой, после чего она взорвалась и начался сильный пожар.
Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на видео очевидцев происшествия.
На кадрах можно увидеть, как вертолет уже отлетел он нефтебазы, а она в этот момент взрывается и в небо поднимается сначала огненное облако, а потом густой черный дым.
Один из очевидцев рассказал, что очень низко пролетел военный вертолет, что-то скинул и улетел.
Также в Воронеже боевики Вагнера с зенитки попытались сбить российский вертолет Ка-52.
Фото: скриншот
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