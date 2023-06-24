Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза

В российском городе Воронеж военный вертолет пролетел над нефтебазой, после чего она взорвалась и начался сильный пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на видео очевидцев происшествия.

На кадрах можно увидеть, как вертолет уже отлетел он нефтебазы, а она в этот момент взрывается и в небо поднимается сначала огненное облако, а потом густой черный дым.

Один из очевидцев рассказал, что очень низко пролетел военный вертолет, что-то скинул и улетел.

Также в Воронеже боевики Вагнера с зенитки попытались сбить российский вертолет Ка-52.

Фото: скриншот

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