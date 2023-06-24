Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
В Хмельницкой области эвакуировали людей после падения обломков ракет Х-101/Х-555
На Чонгарском мосту произошел взрыв
Світ
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза

воронеж нафтобаза

В российском городе Воронеж военный вертолет пролетел над нефтебазой, после чего она взорвалась и начался сильный пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на видео очевидцев происшествия.

На кадрах можно увидеть, как вертолет уже отлетел он нефтебазы, а она в этот момент взрывается и в небо поднимается сначала огненное облако, а потом густой черный дым.

Один из очевидцев рассказал, что очень низко пролетел военный вертолет, что-то скинул и улетел.

Также в Воронеже боевики Вагнера с зенитки попытались сбить российский вертолет Ка-52.

Читайте также
В Ростове вагнеровцы взяли военный штаб. Пригожин угрожает пойти “на Москву” – СМИ
Пригожин

Фото: скриншот

Взрыв, Пожар, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Люди убегают в хаосе: в Ростове прогремел взрыв возле штаба Южного военного округа
Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза
В России обвалился курс рубля на фоне событий с ЧВК Вагнера
рублі рубль
Слабость России очевидна: Зеленский отреагировал на “бунт” Пригожина
Володимир Зеленський
Лояльность ВС РФ и Росгвардии будет ключевым фактором — британская разведка о событиях в России
Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза
Вагнеровцы захватили военные объекты в Воронеже — СМИ
Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
Пролетел военный вертолет и что-то скинул: в Воронеже горит нефтебаза
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь