”Вагнеровцы” контролируют более 260 квадратных км в районе Ростова: карта
Наемники частной военной компании Вагнера могут контролировать более 260 квадратных километров территории в Ростовской области РФ, включая город Ростов-на-Дону.
Такие данные отразили аналитики ресурса DeepState на своей карте.
Судя по этой информации, боевики ЧВК Вагнера сейчас контролируют площадь, по меньшей мере, в 265,08 квадратных километров.
Речь идет о городе Ростов-на-Дону, соседнем с ним городе Аксай, поселках Янтарный, Водопадный, Степной и других.
Наемники, вероятно, также взяли под контроль часть трассы, ведущей к городу Новочеркасск.
Кроме того, на карте обозначены как захваченные “вагнеровцами” более 69 квадратных километров территории в Воронежской области – в районе пограничного села Бугаевка.
Ранее российские паблики и СМИ утверждали, что на пограничном переходе Бугаевка 180 российских военнослужащих и силовиков отказались препятствовать действиям ЧВК Вагнера и сложили оружие.
Несмотря на сообщения западных СМИ, что “вагнеровцы” могли взять под контроль военные объекты в Воронеже, на карте DeepState это пока не отражено.
Появлялись данные, что в Воронеже пылала нефтебаза. А в селе Рогачевка Воронежской области начались бои, и местные жители спешно эвакуируются.
Между тем, в сети публикуют карту возможного продвижения колонн наемников в направлении Москвы через Воронежскую и Липецкую области.
Как известно, 23 июня владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил армию РФ в якобы нанесении удара по базам “вагнеровцев”. Он объявил о намерении “отомстить” министру обороны РФ Сергею Шойгу и главе Генштаба Валерию Герасимову.
Известно, что “вагнеровцы” захватили ключевые объекты в Ростове-на-Дону: штаб Южного военного округа, администрацию, управления ФСБ и МВД. Они готовятся там к обороне.
У штаба Южного военного округа в Ростове раздался взрыв.
Колонна ЧВК Вагнера также продолжает движение в сторону Москвы. На въезде в столицу РФ выставили блокпосты с бронетехникой.
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