Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
В Хмельницкой области эвакуировали людей после падения обломков ракет Х-101/Х-555
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Противостояние главаря ЧВК Вагнер с Кремлем является лишь началом гражданской войны в России.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— Надо на это все смотреть спокойнее. Даже сейчас я может это охарактеризовать, как гражданскую войну в России. И она продолжается, она начинается, — сказал он.

По словам Мусиенко, все то, что происходило в течение последних суток в России, является очень положительным для Украины.

— Гражданские войны никогда не начинаются и не происходят за несколько суток. Наивно так думать. Очень наивны люди, которые об этом говорят. Для того, чтобы понимать, сколько могут длиться гражданские войны и чем они заканчиваются, то они могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Но самое главное породить процессы и посеять зерно противостояния. Путин — единственный, кто виноват в том, что он посеял зерно противостояния на территории России, — уверен эксперт.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, президент России Владимир Путин будет пытаться обмануть и ликвидировать Пригожина, как и уничтожить частную военную компанию Вагнер.

— Меньше убийц приедет к нам на фронт под Бахмут, в другие горячие направления, где будут пытаться или убивать наших людей, — сказал он.

По словам Мусиенко, гражданская война в России имеет очень серьезные перспективы, но это не значит, что это будет быстро.

— Эти процессы, которые сегодня состоялись, они очень показательны. Эти процессы сыграют и на деморализацию на фронте, на успех нашего контрнаступления. Поэтому все, что происходит, следует воспринимать положительно, — резюмировал он.

Читайте также
Унизил Путина и сослан в Беларусь: чем закончился и что означает мятеж Пригожина
Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России

Громадянство РФ, ЧВК Вагнера, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пригожина ждет месть: кто получил контроль над Путиным и где были Шойгу с Герасимовым
Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России
Кто такой Пригожин и что такое ЧВК Вагнера и частные компании
Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России
Унизил Путина и сослан в Беларусь: чем закончился и что означает мятеж Пригожина
Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России
А разговоров то было! Мемы о “бунте” Пригожина, который длился менее суток
Вагнерівці у Ростові
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
найманці Вагнера у Ростові
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Запугивали войной на митинге: что известно о скандале вокруг гостиницы Днестр во Франковске
Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь