Гражданские войны не происходят за несколько суток, это только начало — Мусиенко о событиях в России

Противостояние главаря ЧВК Вагнер с Кремлем является лишь началом гражданской войны в России.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— Надо на это все смотреть спокойнее. Даже сейчас я может это охарактеризовать, как гражданскую войну в России. И она продолжается, она начинается, — сказал он.

По словам Мусиенко, все то, что происходило в течение последних суток в России, является очень положительным для Украины.

— Гражданские войны никогда не начинаются и не происходят за несколько суток. Наивно так думать. Очень наивны люди, которые об этом говорят. Для того, чтобы понимать, сколько могут длиться гражданские войны и чем они заканчиваются, то они могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Но самое главное породить процессы и посеять зерно противостояния. Путин — единственный, кто виноват в том, что он посеял зерно противостояния на территории России, — уверен эксперт.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, президент России Владимир Путин будет пытаться обмануть и ликвидировать Пригожина, как и уничтожить частную военную компанию Вагнер.

— Меньше убийц приедет к нам на фронт под Бахмут, в другие горячие направления, где будут пытаться или убивать наших людей, — сказал он.

По словам Мусиенко, гражданская война в России имеет очень серьезные перспективы, но это не значит, что это будет быстро.

— Эти процессы, которые сегодня состоялись, они очень показательны. Эти процессы сыграют и на деморализацию на фронте, на успех нашего контрнаступления. Поэтому все, что происходит, следует воспринимать положительно, — резюмировал он.

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